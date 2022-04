Rentmeester Twickel houdt de boel op in Beckum, zonder oog voor de zorgen van een ander

Ik werk nu negen jaar in Hengelo en al die tijd werd gesproken over woningbouw in Beckum. Met name voor jonge mensen, in Beckum geboren en getogen, die ook een zelfstandig plekje in hun dorp willen hebben. En nu is het bijna zover, de woningen komen er. Maar de rentmeester bakkeleit over 17 vierkante meter, zonder oog te hebben voor de belangen van de jonge Beckumers.