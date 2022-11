Residentiehouder PeCafé gaat voorop bij de Hengelose Noorkermennekes

Prins Fred van Regteren is geboren in Almelo en later verhuisd naar Hengelo. Sinds 2016 is Fred de trotse (mede)eigenaar van buitenresidentie PeCafé aan de Oldenzaalsestraat in Hengelo. Sinds 2018 is hij ook actief als lid van de raad van elf. Zijn hobby’s zijn golfen, vissen en biljarten.

Prinses Iris van der Meer is geboren en getogen in Hengelo. In het dagelijks leven werkt zij fulltime als verzorgende IG bij Livio de Cromhoff in Enschede. Sinds 2019 woont Iris samen met haar kersverse man Tim, die overigens ook al ruim elf jaar actief is binnen de raad van elf van de Noorkermennekes. Zelf zit Iris inmiddels alweer elf jaar bij de vereniging.

Adjudant Jeffrey Kolbrink is ook geboren en getogen in Hengelo. In het dagelijks leven is hij actief als zeilmaker in het gelijknamige bedrijf Zeilmakerij Kolbrink. Jeffrey woont samen met zijn vriendin Sharon, die overigens al geruime tijd actief is binnen de vereniging als dansmarietje bij de gardegroep en nu bij de showgroep. In zijn vrije tijd is Jeffrey supporter bij BWO en ook doet hij aan darts.

Dit trio viert carnaval onder het motto: ‘Noa lang stil zitt’n, geet’t wier los, met völ plezeer en gehos!!’