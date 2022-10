Reünie De Grundel in Hengelo zorgt voor filevorming in de gangen: ‘Je had geen keus als je katholiek was’

Het aantal aanmeldingen op de reüniewebsite stokte pas bij 1.607 inschrijvingen. Meer komen er niet in om veiligheidsredenen. De laatste dagen hadden zich nog veel mensen willen inschrijven, maar helaas. ‘Het spijt ons enorm’, meldt de organisatie op de website. Jan Verkade, 72 jaar, is wél binnen. In lokaal 014.

We hadden veel plezier, we hebben hier een hele mooie tijd gehad

Verkade deed in 1968 z’n hbs-examen. Best een leuke school, niet echt streng, vindt hij. „Maar je had ook geen keus. Als je ouders katholiek waren, dan ging je gewoon naar De Grundel.” Zijn lichting had nog les van paters, die vaak godsdienstles gaven. De mooiste schoolherinnering? „Ik heb er mijn vrouw leren kennen, Liesbeth. We zijn inmiddels 48 jaar getrouwd.” Zij is natuurlijk ook van de partij.