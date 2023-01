Rick Elzinga en Mirjam Pol winnen titel beste sporters van Borne

Voor Pol was het al de vierde keer dat ze tot beste sportvrouw werd gekozen. Ze won eerder in 2006, 2009 en 2019. Dat was, vanwege corona, tot vrijdag de laatste keer dat het Sportgala werd gehouden. Pol won alle wedstrijden waaraan ze afgelopen jaar deelnam. Ze werd wereldkampioen en won het vrouwenklassement van de Dakar Rally, die wordt beschouwd als zwaarste motorwedstrijd ter wereld. Dat kunststukje herhaalde ze dit prille jaar nog eens.

Van talent naar kampioen

De net 21 jaar geworden Rick Elzinga is voor het eerst sportman van het jaar in Borne. Enkele jaren geleden werd hij al wel betiteld als grootste sporttalent. Elzinga werd afgelopen jaar Europees en Nederlands kampioen motorcross in de populaire 250 cc-klasse en werd professioneel coureur bij het fabrieksteam van Yamaha. Omdat hij momenteel op trainingskamp op Sardinië is, nam zijn moeder vrijdag in het kulturhus de prijs in ontvangst.