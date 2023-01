Rood lampje brengt Dakar-deelneemster Pol niet van de wijs

Pol: „We reden een stuk met z’n vieren op, totdat ik op een gegeven moment een rood lampje zag branden. Mijn teamgenoot Wesley Aaldering, een voormalig monteur bij het team, reed voor mij. Dus ik dacht: even snel hem voorbij, zodat ik kan vragen wat dit brandende lampje inhoudt.” Aaldering gaf aan dat het waarschijnlijk een koelvloeistof-/waterlek was. „Ik moest dus eerst uitzoeken wat er aan de hand was en het lek dichten of zorgen dat ik voldoende water had om telkens bij te vullen. Makkelijke opgave in de woestijn… not!”

Helikopter

De Bornse reed daarom rustig verder. Op een gegeven moment zag ze een helikopter staan. Daar heeft ze geprobeerd het lek te vinden, maar dat lukte niet. Daarop besloot ze met een grote lading water in een rustig tempo verder te rijden. De beschermkap van de motor had ze meegegeven aan de organisatie in de helikopter, zodat ze niet telkens alles eraf hoefde te schroeven om het water bij te vullen.

Positief

De Bornse baalt dat ze hierdoor veel tijd heeft verloren. Maar ze probeert het van een positieve kant te benaderen. „Hoe fijn is het dat ik het lampje überhaupt zag branden, hoe super is het dan vervolgens dat Wesley voor mij reed en advies kon geven. Vervolgens staat er verderop in the middle of no-where ineens een helikopter voor water, het was niet warm waardoor mijn motor niet oververhit raakte én… ik heb alle waypoints gewoon gehaald!”