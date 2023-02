Roscher en Blijham vertrekken bij FC Twente/Heracles Academie

Roscher is hoofd ontwikkeling en prestatie bij de academie en daarmee bepalend voor de voetbalkoers binnen de opleiding. Hij maakte destijds de overstap van NEC. Blijham is het hoofd van het Regioplan en was in die functie het aanspreekpunt voor de amateurclubs in de regio. Via het Regioplan zijn in de voorbije twee jaar de banden met het regionale voetbal enorm aangehaald. Ook de nieuwe technisch directeur van FC Twente - Arnold Bruggink - speelde daarbij een belangrijke rol.

Betere van Nederland

„We hebben de afgelopen jaren een goede organisatie opgebouwd die behoort tot de betere in Nederland”, zegt Roscher. „In de komende jaren gaat dat nog zichtbaarder worden op het veld en in de mate van doorstroom naar FC Twente en Heracles.” Het is nog niet bekend wat de vervolgstap wordt van Roscher.

Stevig fundament voor toekomst

Blijham is trots op het Regioplan, dat breed wordt gedragen. „De mensen in deze regio zijn erg begaan en de vele input die we hebben ontvangen heeft mede geleid tot het Regioplan zoals het er nu is. Binnen de academie hebben we in de voorbije twee jaar een stevig fundament van het plan opgebouwd, waarvan zowel de academie als onze partnerclubs jarenlang veel profijt gaat hebben.”

Blijham is op dit moment ook trainer van tweedeklasser Bon Boys.

Volledig scherm Matthijs Blijham. © Orange Pictures