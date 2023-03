RTL-correspondent Olaf Koens vertelt in Oldenzaal over belevenissen in Oekraïne: ‘Oma’s maakten molotovcocktails’

nieuwsupdate 'Waardevol­le’ muren van voormalige Disco Tijs gaan tegen de vlakte: ‘Als die nu eens konden praten’

Wie heeft het er niet gedaan: brommers kiek'n, sneaky in een donker hoekje. Of als je heel stout was: onder 'n droad deur vrett’n, daar waar niemand je zag. Als de muren van voormalig Disco Dancing Tijs in Lattrop eens konden praten...