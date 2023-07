Ruim een derde van jongvolwassenen in Oldenzaal is zware drinker: ‘Alcohol is geaccepteerd genotsmiddel’

Nederlanders weten vaak niet hoe ongezond alcohol is, luidt een van de conclusies uit een deze week gepubliceerd onderzoek. Een glas per dag vergroot al het risico op kanker. De GGD Twente onderzoekt regelmatig hoe het gesteld is met de gezondheid van Twentenaren en kijkt daarbij ook naar het alcohol- en drugsgebruik. De meest recente cijfers dateren van vorig jaar. Wat opvalt, is dat vooral Oldenzalers tussen de 18 en 34 niet vies zijn van een borrel. Sterker nog, 33 procent is een zware drinker.