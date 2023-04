Rutte vier is verworden tot soep

Waarom zou ik gestolen spullen gratis bij de kringloop inleveren! Zie ik er soms uit als Robin Hood?

Zo meneer, heeft u uw legitimatiebewijs bij zich? ID-kaart? Paspoort? En wat zit er allemaal in die doos? Aha, oude sokken? Lego? Speelgoed? Een babymatras? Bordspellen! Dinky Toys! Een antieke mixer? Een wekkerradio? Nou, dat gaan we eerst fotograferen en registreren! En invoeren in de computer! Heeft u serienummers? Aankoopbewijzen? Of heeft u dit soms gestolen?