Samen sporten, samen schoonmaken: voor Jan en Annie uit Hengelo hét geheim van een goed huwelijk

Jan, destijds 17 jaar, was even daarvoor van Winterswijk naar Hengelo verhuisd om aan de slag te gaan als leerling-bankwerker bij Stork. En voor de broodnodige ontspanning meldde hij zich aan bij Hercules. „We hebben allebei in het eerste team van de handbal gespeeld”, vertelt Jan. Annie: „Het was in de bus naar een handbalwedstrijd in Arnhem dat we met elkaar aan de praat kwamen.”