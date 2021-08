Sander Schimmelpenninck fietst met Twentse vriend naar Lapland: ‘In een tentje tussen beren en wolven’

‘Noorwegen is gigantisch mooi’, maar ook dan neemt Hengeloër Gerard ter Ellen de e-reader mee

18 augustus HENGELO - Gerard ter Ellen (74) uit Hengelo is vice-voorzitter van parochie De Goede Herder. Na zijn pensionering trok hij samen met zijn vrouw jarenlang in het voorjaar naar Spanje, tot corona opkwam. “Nu blijven we maar even wat dichter bij huis.”