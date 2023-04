Sander Schimmelpenninck ontdekt vertrek Twentse jongeren door verstikkend conservatief geluid: ‘Pijnlijk om te horen als Tukker’

Wending in moordzaak Jihad Jafo (32): vrijgela­ten verdachte tóch weer opgepakt

Een man (54) uit Den Ham is vanmorgen opnieuw opgepakt. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de dood van Jihad Jafo uit Enschede. Het lichaam van Jafo werd in mei vorig jaar gevonden in het kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld.