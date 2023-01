Sander Schimmelpenninck wil dat alle jongeren 100.000 euro krijgen

Deelnemers nemen ‘alle risico’ voor goed resultaat tijdens officiële skiweds­tijd op Het Rutbeek

ENSCHEDE - De slalom deze zaterdag tijdens de nationale puntenwedstrijd bij Skicentrum Moser op Het Rutbeek is natuurlijk niet te vergelijken met die van de Hahnenkamm in het Oostenrijkse Kitzbühel of de Lauberhorn in Zwitserland. Maar het doel van de deelnemers is hetzelfde als dat van de skitoppers: een mooie tijd neerzetten.

9:04