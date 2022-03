SC Barbaros verliest in prachtige derby. ‘Deze wedstrijd is elk jaar weer een feest’

Je kunt zeggen wat je wilt, maar de wedstrijd FC Suryoye tegen SC Barbaros is hoe een wedstrijd in het amateurvoetbal hoort te zijn. Veel publiek en een wedstrijd vol strijd en passie. Voorzitter Erkan Coskunsu van SC. Barbaros noemt de wedstrijd een feest van culturele overeenkomsten tussen twee clubs die ten onrechte negatief bekend staan. „Toen ik een paar jaar geleden voorzitter werd bij SC Barbaros, en we de wedstrijd tegen FC Suryoye speelden, kreeg ik een telefoontje van de veiligheidsregio. De vraag was of er met betrekking tot de veiligheid iets geregeld moest worden. Ik wist niet wat ik hoorde en vond het vreselijk om te moeten uitleggen dat de rivaliteit tussen onze clubs nog nooit tot iets negatiefs heeft geleid. Van buitenaf denken mensen dat het knokken wordt, maar in werkelijkheid is deze wedstrijd juist een feest waarin niet de verschillen maar de overeenkomsten tussen beide clubs gevierd worden. SC Barbaros is een club met Turkse gastvrijheid en Twents noaberschap. Dat is wat we als club willen uitdragen en ik hoop dat steeds meer mensen dat gaan inzien.”