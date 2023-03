Schoolfeestboete van tafel, maar uitbater Calimero in Goor is toch teleurgesteld: ‘We hadden op z’n minst excuses verwacht’

NEO als hofleveran­cier van Oranje? Wieffer en Weghorst schrijven geschiede­nis

In de voorselectie van het Nederlands elftal zitten met Mats Wieffer en Wout Weghorst twee Tukkers, die allebei opgroeiden in hetzelfde dorp en voetbalden bij dezelfde amateurclub. Als het een beetje meezit is NEO straks de hofleverancier van Oranje.