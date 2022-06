Schouwart Hengelo scoort de meeste punten wint strijd om vast kunstpodium

Meeste punten

SchouwArt heeft, volgens de plannen, de ambitie 15 tot 20 exposities per jaar te organiseren. „De vraag is of dat realistisch is met alleen vrijwilligers", schrijft een beleidsadviseur van de gemeente. „Ook omdat tweederde van de subsidie wordt aangewend ten gunste van het honorarium van kunstenaars.” Maar het algemene oordeel van de adviseur is positief. Bij grote projecten worden fondsen aangesproken. En: „De stichting beschikt over een netwerk met daarin voldoende kennis en contacten.”