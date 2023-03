Schouwburg Hengelo hervat zoektocht naar nieuwe exploitant voor theatercafé The Green Room

Tot juli 2020 was de exploitatie van The Green Room in handen van Boenders Catering uit Beckum, die het café-restaurant van Schouwburg Hengelo in augustus 2019 over had genomen. Door de coronacrisis - op 15 maart 2020 moesten alle horecagelegenheden per direct de deuren sluiten - heeft Boenders de handdoek in de ring moeten gooien. „Het was heel ongelukkige timing”, aldus Boer.