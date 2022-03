Scooterrijder gewond bij aanrijding in Hengelo

Maurice uit Oldenzaal vrijgespro­ken van betrokken­heid bij hennepkwe­ke­rij in Hengelo

HENGELO/ALMELO - Helemaal onverwacht komt het niet, dat de rechtbank in Almelo dinsdag Maurice L. (30) uit Oldenzaal vrijspreekt van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in Hengelo. Twee weken geleden concludeerde de officier van justitie al dat het bewijs ontbreekt dat L. op de hoogte was van de kwekerij.

8 maart