Scooterrijder gewond na aanrijding met auto op kruising in Hengelo

Neergescho­ten curator Schol moet getuigen tegen ex-sport­school­hou­der Ronald B.

ENSCHEDE/DEURNINGEN - Curator Philippe Schol moet getuigen in de strafzaak tegen ex-sportschoolhouder Ronald B. uit Deurningen. Dat besliste de rechtbank in Almelo vandaag. Schol wikkelde als curator het faillissement van Ronald B’s Olympic Gym af en deed aangifte van diefstal en fraude. Dat zou de aanleiding vormen voor de aanslag op Schol in 2019.

14 april