Scooterrijder uit Hengelo met kort lontje mishandelt Rijssenaar: ‘Ik had die avond op het verjaardagsfeest in elk geval wel iets te vertellen’

Inkijkje in belevenis­sen Hengelose taxichauf­feur Rufi: ‘Er worden goede gesprekken gevoerd’

HENGELO - Rufi van Rooij uit Hengelo is taxichauffeur. Met haar taxibusje vervoert ze vooral leerlingen naar hun scholen. Sinds een jaar of vier blogt ze over haar belevenissen in de taxi, want leerlingenvervoer is nooit saai.

2 juni