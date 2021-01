‘Seksafspraakje’ in Hengelo blijkt valstrik: jonge pedojagers mishandelen bejaarde man

Het slachtoffer kwam met zijn belagers in contact via een seks-chatwebsite

De bejaarde man deed maandag aangifte van mishandeling bij de politie in Hengelo. Daarbij gaf hij te kennen dat de twee jongens geld van hem eisten. De politie is daarop een onderzoek begonnen, hetgeen resulteerde in de aanhouding van het duo. Ze zijn met het oog op nader onderzoek in verzekering gesteld.

Geen verdere informatie

Over de verdachten worden verder geen mededelingen gedaan door de politie. Niet over hun leeftijd en ook niet over hun woonplaats. Ook vragen over de bejaarde man worden niet beantwoord. Of de man zelf een strafbaar feit heeft gepleegd en hiervoor vervolgd zal worden is onbekend.