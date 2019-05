Senem maakt kans op de titel Mrs. Netherlands Universe. Maar haar echte schoonheid zit van binnen

VIDEOSenem Yelkenci uit Hengelo staat zondag met 24 andere deelneemsters in de finale van de Mrs Netherlands Universe verkiezing in Den Haag. De 32-jarige gedragswetenschapper en orthopedagoog is ook professioneel danseres en model. Voor haar werk vliegt ze de hele wereld over.

1 Wat is de Mrs Netherlands Universe verkiezing?

,,Het is een verkiezing voor vrouwen vanaf 24 jaar of vanaf 18 jaar als je getrouwd bent en kinderen hebt. Dat is dus een andere doelgroep dan bij de Miss Universeverkiezing. Het is ook een andere verkiezing: het gaat vooral om de ‘beauty inside’. Je hoeft niet een bepaalde lengte te hebben om mee te mogen doen en er is geen bikinironde.’’

2 Hoe ben je bij deze verkiezing terechtgekomen?

,,Het begon allemaal toen ik op Instagram werd gescout door een castingbureau voor dansers. Ik werd uitgekozen voor een fashionshow van Hunkemöller en vervolgens werd ik gevraagd om deel te nemen aan de Mrs Netherlands Universe verkiezing. Ik doe mee omdat deze verkiezing over meer gaat dan alleen uiterlijke schoonheid. Het gaat erom hoe je als vrouw in het leven staat, en hoe je een rolmodel kunt zijn voor andere vrouwen. Het goede doel dat aan deze verkiezing is verbonden, stop domestic violence against women, gaf de doorslag. Dat past echt bij mij.’’

3 Je bent vaak in het buitenland voor je werk, was dat te combineren met de voorbereidingen voor de finale?

,,Voor mij was dat goed te doen. De voorbereidingen duurden in totaal zes maanden, maar ik kan gelukkig heel goed plannen, juist omdat ik zo druk ben met mijn werk. Dat is het Nederlandse in mij.’’

4 Hoe is de sfeer onder de deelneemsters?

,,Heel goed. Ik heb leuk contact met de andere deelneemsters. Iedereen is vriendelijk en helpt elkaar.’’

5 Hoe schat je je kansen in om te winnen?

,,Dat is moeilijk te zeggen, maar ik hoop dat ik bij de laatste negen zit. Ik voel wel dat er iets moois uit gaat komen en ik zal blij zijn met het resultaat, wat dat ook is.’’