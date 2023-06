Shakespeare in Twente, met een bijzondere twist: ‘We hebben de mannen geschrapt. Wir Frauen können das selber’

indebuurt.nl Krystle verspreidt happy stones door de stad: 'Ik hoop dat meer Hengeloërs dit gaan doen'

Heb jij in Hengelo al eens een happy stone gevonden? Grote kans dat het er één van Krystle is. Op kiezelstenen tekent ze kleine kunstwerkjes, om ze daarna op de gekste plekken in de stad te verstoppen. De vinder mag de steen meenemen: het zijn cadeautjes. Een echte blijmaker dus!