Sinterklaas uit geldnood overslaan? Twentse vriendinnen met lading cadeaus langs gezinnen

Hoezo leeft het WK voetbal niet? Café The Three Musketeers viert feest in de Remko Pasveer Veste in Hengelo

HENGELO - Zelden zal een WK voetbal zo onder vuur hebben gelegen als het toernooi in Qatar. Maar nu het er toch is kun je er maar het beste een feestje van maken. Dat vindt café The Three Musketeers. De kroeg nodigt bezoekers uit in zijn eigen stadion: de Remko Pasveer Veste.

19 november