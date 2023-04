Sirenes, kraskaarten en een foodtruck voor de deur: zo ziet de nieuwe ALDI in Denekamp eruit

Modderveld van GFC Goor wordt eindelijk aangepakt, maar vurig gewenst kunstgras komt er niet

De training of wedstrijd afgelasten omdat spelers tot hun enkels wegzakken in de drek. Dat is bij Goorse voetbalvereniging GFC al veel te vaak voorgekomen. Het is om die reden dat veld 3 van Sportpark Heeckeren compleet wordt gerenoveerd. Kosten: 50.000 euro.