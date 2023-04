Skyline van Delden is nieuw beeldbepalend gebouw rijker

Ontdekt op Google Gerrit (67) uit Borne maakt meubels van gebruikt hout: ‘Sinds pensioen heb ik hier meer tijd voor’

Google Maps heeft vele geheimen. Surfend over het net doe je opvallende vondsten. Zo heb je aan de Textielstraat in Borne Graats & Co. Hier maakt Gerrit Scharenborg meubels. Dat doet hij van gebruikt hout. Zoals van de oude vloer van de Bataafse Kamp in Hengelo.