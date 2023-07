Slim of oneerlijk? In Goor krijgen senioren die grote huurwoning achterlaten voorrang bij nieuw appartement

Verhuizen naar een appartement of aanleunwoning is namelijk een gepasseerd station. Zoon Roeland Vonkeman: „Mijn moeder heeft al momenten dat ze dingen vergeet. En als je haar nu ergens anders onderbrengt, weet ze straks niet meer waar de suikerpot staat.”

Gebrek aan woningen

Nederland kampt met een groot tekort aan woningen en de verwachting is dat dit probleem de komende jaren alleen maar groeit. De gebrekkige doorstroming van ouderen van grote naar kleinere woningen wordt genoemd als één van de belangrijkste oorzaken van deze woningcrisis.

Woningcorporatie Viverion kondigde daarom onlangs aan de twaalf nieuwe appartementen aan de Hengevelderstraat in Goor na loting met voorrang te willen verhuren aan seniore huurders die een grote huurwoning van Viverion of Wonen Delden achterlaten in Hof van Twente.

‘Het betreft een pilot om de doorstroom van huurders naar de voor hen meest geschikte woning te bevorderen’, schrijft Viverion. ‘De vrijgekomen grote grondgebonden woningen worden met name verhuurd aan gezinnen. Is de huurprijs van het nieuwe appartement hoger dan de vorige, dan rekenen we de oude huurprijs.’

Motiveren om eerder na te denken over appartement

De pilot van Viverion lijkt te voorzien in een behoefte, maar het is de vraag of dit in de praktijk ook zo werkt. Van de senioren wordt namelijk gevraagd om alles wat ze kennen achter te laten. Een beslissing die daarom vaak op de lange baan wordt geschoven, met het gevolg dat mensen uiteindelijk noodgedwongen moeten verhuizen.

„De uitdaging zit dan ook in het motiveren van de senioren om eerder na te denken over een verhuizing naar een levensloop bestendige woning”, geeft Inge Broshuis van Wonen Delden aan. „Maar we moeten tegelijkertijd voorkomen dat mensen denken dat ze uit hun woning gejaagd worden.”

Imagoprobleem?

Het goed informeren en het begeleiden van deze groep is dan ook essentieel. Hengevelde heeft bijvoorbeeld appartementengebouw de Pellehof. Maar veel inwoners staan niet direct te springen om hier naar toe te trekken. Broshuis wil niet spreken van een imagoprobleem, maar geeft wel aan dat inwoners vaak een verkeerd beeld hebben van het complex.

„Ze zien het vaak als een verzorgingstehuis waar je naartoe gaat als het echt niet anders meer kan.” En dat is niet terecht. „We horen heel vaak dat mensen het daar heel erg naar hun zin hebben en dat met de kennis van nu die keuze veel eenvoudiger was geweest.”

Ruimte voor jonge gezinnen

Wonen Delden kijkt bij het toekomstige complex aan de Reigerstraat in Delden naar een vergelijkbare constructie als die van Viverion. Langs het spoor wil de woningcorporatie 44 appartementen bouwen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Woningen voor alle leeftijden en ook een deel met doorstroomvoorrang.

„We willen daar binnenkort een brainstormavond voor houden met onder andere de zorgpartijen. Zo kunnen we in kaart brengen wat iedereen precies wil.”

Gepasseerd station

Voor het echtpaar Vonkeman komen de opties in ieder geval te laat. Roeland Vonkeman: „We hebben een jaar of vijf geleden wel gekeken bij onder andere de Pellehof in het dorp, maar daar wilden mijn ouder toen niet heen. Nu zijn ze nog een stukje ouder en is verhuizen een gepasseerd station. Ze hebben een aantal uren thuiszorg in de week. Verder is er boven een toilet gekomen en hebben ze een traplift gekregen. We weten dat het elastiek wel een keer zal knappen. Als een van mijn ouders wegvalt, kijken we verder naar de opties en de mogelijkheden die er dan zijn.”

