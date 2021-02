Sneeuwpenis van bijna 2 meter hoog verrijst in Hengelo

Müfide Halaceli over haar Hengelose kapsalon: ‘Het is alsof je hier op vakantie bent’

9 februari HENGELO - Het favoriete plekje van Müfide Halaceli is haar kapsalon in het Dr. Poolhuis aan de Pastoriestraat, gebouwd in 1632. Een plek die historie ademt. Halaceli heeft er een remake van de Nachtwacht met vrouwelijke hoofdrolspelers hangen. Dat zegt veel over haar. Knippen is kunst, stelt ze.