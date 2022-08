Snorfietsster gewond naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Hengelo

De Hengelose kwestie Beernink, hoe kon het zover komen? De feiten in vogel­vlucht...

HENGELO - Je koopt een woonhuis voor 5,5 ton, laat een verbouwing uitvoeren die ook enkele tonnen kost en zoveel jaar later stellen twee rechters vast dat je huis nog maar een ton waard is. Dat is in de kern de kwestie Beernink.

19 juli