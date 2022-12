Sociale woningbouw in centrum Hengelo, de vlag is in de top gehesen

Bestuurder Eric Markvoort van woningcorporatie Welbions werkte zelf ooit in de bouw en hij weet dus dat het bereiken van ‘het hoogste punt’ een feestelijk moment is. „Net als het slaan van de eerste paal en de oplevering”, zo gaf hij woensdag aan op de bouwplaats ten overstaan van veertig aanwezigen. Samen met John Haverkort, directeur productie van bouwer Dura Vermeer (in combinatie met Nijhuis Bouw) en uitvoerder Luuk Mensink van Dura Vermeer hees hij daarna de vlag in de top.