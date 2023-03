Soms is kappen van bomen hoognodig

Stemgeluiden Politici lijken soms over verschil­len­de feiten te beschikken, maar wat is nu waar?

Als een kiezer twee politici met elkaar hoort debatteren, dan blijft hij/zij niet zelden in vertwijfeling achter. Ze verkondigen doorgaans afwijkende meningen en onderbouwen die met feiten. Die feiten zijn neutraal en zouden wel gelijk moeten zijn, zo mag je verwachten. Alleen... politici lijken soms over verschillende feiten te beschikken. Wat is nu waar?