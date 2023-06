‘Soundmeesters van kantinesound’ laten sporters (en niet-sporters) genieten van derde helft in Hengevelde

Zes Hengelose scholen moeten dicht als er niet snel miljoenen komen voor onderhoud of nieuwbouw

Een groot deel van de 49 schoolgebouwen in Hengelo is zwaar verouderd. Er is 200 miljoen euro nodig om ze te renoveren of nieuw te bouwen. En er is haast bij. Zeker zes gebouwen moeten vanwege veiligheidseisen binnen een paar jaar dicht als er niks gebeurt.