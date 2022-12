SP opent meldpunt voor Hengeloërs die ellende rond energierekening niet meer aankunnen

Warmtebe­drijf Hengelo mag door, Overijssel int voorlopig geen dwangsom­men

ZWOLLE – Warmtebedrijf Hengelo krijgt voorlopig geen dwangsommen opgelegd door de provincie Overijssel. Dat is de uitkomst na een kort geding in de Zwolse rechtbank. Aanvankelijk zou Overijssel wel optreden tegen de biomassacentrale, die door het vervallen van de stikstofregeling illegaal in bedrijf was. Nu wacht de provincie het hoger beroep af.

1 december