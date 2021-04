Specialisten Defensie gearriveerd bij geëvacueerde basisschool Hengelo

update/videoHENGELO - Bij de aan het einde van de ochtend geëvacueerde basisschool De Telgenkamp aan de Luxemburgstraat in Hengelo zijn vanmiddag explosievendeskundigen met de afkorting Cbrne op hun kleding gearriveerd. Het gaat daarbij hoogstwaarschijnlijk om militairen die gespecialiseerd zijn in chemische, biologische, radiologische en nucleaire dreigingen en in explosieven.

Een officiële bevestiging dat het om specialisten van defensie gaat is er nog niet. Het gebied dat is afgezet is met circa 100 meter uitgebreid en de mensen die daarbinnen wonen is verzocht hun huizen in te gaan. De school zelf is vanmorgen rond half twaalf op last van de politie ontruimd. Dat gebeurde na een anonieme melding. Ook woningen in de directe omgeving zijn voor de zekerheid ontruimd.

Meld misdaad anoniem

Over de inhoud van de melding wil de politie niets zeggen, alleen dat die ‘uiterst serieus wordt genomen.’ De melding is woensdagmorgen binnengekomen bij Misdaad Anoniem, is het enige dat politiewoordvoerster Jennifer Schoorlemmer er over kwijt wil. De leerlingen zijn overgebracht naar de nabijgelegen sporthal Slangenbeek. Het feit dat de omliggende woningen ook zijn ontruimd, wijst er op dat het om dreiging met een aanslag zou gaan.

Kogelvrije vesten

Van de bewoners die vanmorgen juist hun huis uit moesten, zegt er één: „We hoorden veel kinderen op straat, dat viel op. Toen zagen we de kinderen van school weglopen en ook al heel veel politie. Daarna kwam er een politieman aan de deur die zei dat we direct uit ons huis moesten. Hij zei niet waarom, maar het klonk wel serieus. We mochten niets pakken en moesten gelijk weg gaan. De agenten droegen kogelvrije vesten. Heel onhengeloos. Je denkt dan meteen aan situaties zoals je in Amerika wel eens bij scholen ziet, maar er was geen paniek.”

De politie liet vanmorgen in een eerste bericht weten dat de ontruiming vooral uit voorzorg is gebeurd en dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor acuut gevaar. Schooldirecteur Petra Huitink heeft de ouders opgeroepen vooral niet naar school te komen, maar hun kinderen af te halen bij de sporthal.

Huilende kinderen

Volgens één van de ouders verloopt het afhalen vrij rustig. „Sommige kinderen huilen, maar de ouders zijn over het algemeen vrij rustig. Er is een behoorlijk blok afgezet door tientallen agenten en de brandweer is er ook.”

Aanstaande fusie

RK-school De Telgenkamp wil gaan fuseren met openbare Europaschool. De directie schreef daarover onlangs aan de ouders: „ Voor ons is dit een spannende stap. We begrijpen natuurlijk dat er voor u en voor de kinderen dingen gaan veranderen. Iedere verandering roept emoties op en wij zijn ons daar terdege van bewust.”

Tweede incident

Het gaat om een tweede incident rond een school binnen een week. Vorige week donderdag werd het H.N. Werkman Stadslyceum, een middelbare school in het centrum van Groningen, uit voorzorg ontruimd na wat de politie ‘het ontvangen van een dreiging’ noemde.

Volledig scherm De omgeving van de school is afgezet. © TC Tubantia

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De school is geëvacueerd. © TC Tubantia