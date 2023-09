Spelers uit heel Twente doen mee aan bijzondere voorstelling over dorpspastoor Osse, de geestelijke die in Beckum een onuitwisbare indruk achterliet

De toneelvoorstelling wordt gegeven in het kader van het 75-jarig bestaan van de toneelvereniging Levenslust. Dat jubileum was overigens al in 2021 en kon toen vanwege corona niet worden gevierd. Achteraf bezien is het maar goed dat de vereniging wat meer tijd had voor ‘Osse’, zegt pr-man Arjan Lammers. „Want die tijd hadden we nodig. Er kwam zoveel bij kijken, dat wil je niet weten.”