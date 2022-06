Spijkerhard experiment van Temple Fang terug op de podia in Metropool Hengelo

Volgens zanger/bassist Dennis Duijnhouwer (46) vooral een kwestie van toeval. „Vier jaar geleden is Temple Fang samengesteld voor één show, bij wijze van experiment”, vertelt Duijnhouwer. „Ik had een jaar daarvoor afscheid moeten nemen van m’n vorige band Death Alley en werd prompt door een promotor benaderd of ik een optreden wilde verzorgen. Ik zocht drie muzikanten bij elkaar, oefende met ze en deed de show. De boekingen stroomden daarna binnen. Voordat we het wisten, waren we een band.”