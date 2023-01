Sprookjes eruit, dino’s erin: Attractiepark De Waarbeek in Hengelo ondergaat een metamorfose

„Als we er voor gaan, dan gaan we er ook voor”, aldus een enthousiast Moespot, die deze dagen hard aan het werk is om alles voor openingsdatum op 1 april voor elkaar te krijgen. Grote blikvanger wordt een 7,5 meter hoge Brachiosaurus, een plantenetende dinosaurus die 150 miljoen jaar geleden op aarde rondstapte. Die arriveert over een week of vier. En ook de overige aankleding moet nog komen.