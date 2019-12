Sprookjesachtig Zwanenmeer betekent geen kerst voor ballerina's uit Tatarstan

Video Tv-kok Giovanni Camanita showt kunst van het koken in Hengelo

18:46 HENGELO - De bekende Italiaanse televisiekok Giovanni Camanita van 24Kitchen en zijn ‘sous-chef’ Marc Mulder geven deze zaterdagmiddag een live cooking show in winkelcentrum Groot Driene in Hengelo. Bezoekers laten zich de gerechtjes goed smaken en hangen aan de lippen van Camanita. ,,Wat hij doet is kunst.”