Startschot van Kuiper, koers voor vrouwen en minuut gratis winkelen als prijs: Hengelose Ronde van de Vijver haalt alles uit de kast

Geen woning te koop in Hengelo? Dan maar naar Bornsche Maten! Dat ziet ook Welbions graag anders

HENGELO - Een belangrijke oorzaak van de gespannen woningmarkt in Hengelo is dat er onvoldoende betaalbare koopwoningen zijn, waardoor de doorstroming van huur- naar koopwoningen bijna tot stilstand is gekomen. Dat zegt bestuurder Harro Eppinga van woningcorporatie Welbions.

19 april