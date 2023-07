Steeds meer duisternis in Oldenzaal en dat is goed in de strijd tegen de lichtvervuiling

Onzekere tijden: Museum Buurtspoor­weg vreest voor het einde

Is de Museum Buurtspoorweg een voorziening die het voor Haaksbergen waard is royaal met gemeenschapsgeld te ondersteunen? In de lokale politiek wordt daaraan getwijfeld, dus breken voor de MBS onzeker tijden aan waarin zelfs voor het einde wordt gevreesd.