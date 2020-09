Stervende man: ben ik de dupe van trammelant onder kaakchirurgen?

Vechtpar­tij in spoortun­nel Hengelo, politie zoekt man op bromfiets

16 september HENGELO - De politie van Hengelo is op zoek naar getuigen van een vechtpartij in de spoortunnel bij het station in Hengelo. In de nacht van vrijdag op zaterdag brak daar een knokpartij uit tussen twee personen, waarbij een jongeman op een bromfiets de kemphanen uit elkaar heeft proberen te halen. De politie is nu op zoek naar de vredesstichter.