Middelvin­gers en ‘gekaapte’ bingomidda­gen: ruzie tussen ouderen in wooncom­plex loopt hoog op

De sfeer is om te snijden onder buren in het Oldenzaalse ouderencomplex De Walgaarden. Dat is het resultaat van een conflict tussen de twee activiteitencommissies aldaar. Over en weer klinken beschuldigingen over ‘gekaapte’ bingomiddagen en ‘achterbakse trucs’. De betrokken bewoners komen maar niet tot elkaar. „Dit moet stoppen.”