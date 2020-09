Strijd om de weggemoffelde gedenksteen van motorrijder Herman in Bruinehaar

Mishande­ling vriendin in hotelkamer Hengelo, celstraf voor man uit Rijssen

31 augustus HENGELO/ALMELO - Mikail G. (23) uit Rijssen is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een celstraf van 210 dagen waarvan 70 dagen voorwaardelijk. G. mishandelde vorig jaar zijn vriendin in een hotelkamer in Hengelo. Ook viel hij een psychiater van GGZ-instelling Westerdok in Almelo aan.