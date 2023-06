Stroomnet in Twente grotendeels op slot: ‘Klanten krijgen geen nieuwe aansluiting meer’

Jan Tulk (65) werkt al sinds zijn 15e bij hetzelfde autobe­drijf in Weerselo

Het begon allemaal op een zondagochtend in de kerk in Fleringen. Daar vroeg de vader van Jan Tulk (65) aan Jan Reinders of er bij diens autobedrijf in Weerselo een plekje was voor zijn toen 15-jarige zoon. Inmiddels zijn we 50 jaar verder en is Tulk het vertrouwde gezicht bij Autobedrijf Reinders.