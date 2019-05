Studenten Journalistiek Zwolle houden radiomarathon voor Stichting Informele Zorg Twente

Hennepkwe­ke­rij met 300 planten ontruimd in Hengelo, twee personen aangehou­den

10:50 HENGELO – Aan de Oelerweg in Hengelo is dinsdagmorgen een hennepkwekerij ontruimd. Twee personen werden aangehouden. In de kwekerij stonden zo’n 300 planten.