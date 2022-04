Suggestieve politieverhoren zorgen voor vrijspraak van ‘Morto’ die Twentse vrouwen tot prostitutie dwong

Ratten verpesten ‘eendjes voeren’ in Twente: ‘Ze liepen overal en niet alleen in de schemering, maar ook overdag’

HENGELO - Het voeren van eenden, ooit een onschuldig tijdverdrijf voor ouders met kinderen, is de idylle voorbij. Restanten van het aangevoerde brood blijken een trekpleister voor ratten. Steeds meer Nederlandse gemeenten gaan over tot een verbod, in Twente blijft het bij een waarschuwing. Vooralsnog.

12:22