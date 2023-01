Supervrijwilliger André van Tennisvereniging Timmersweide in Hengelo maakt fluitend de banen speelklaar: ‘Prachtig werk’

Familiebedrijf Skileraar, kapper en ambulance­chauf­feur: maar Rein, Ilja en Liz werden alle drie ongedierte­be­strij­der

ENSCHEDE - De vijfde generatie Jonker heeft er al af en toe een vakantiebaantje. Insektokill aan de Marssteden in Enschede is uitgegroeid tot een hecht familiebedrijf in ongediertebestrijding. Terwijl iedereen eigenlijk iets anders had willen doen.

14 januari