SV Delden verliest, maar is tóch kampioen van de vierde klasse: ‘We ware erg stabiel en fit’

Levi uit Markelo kocht nog snel even een schop voor een klus die hij met zijn dood moest bekopen

Of ze eindje mee mochten rijden op de wagen, was de vraag van twee Duitse ‘gezelschapsdames’ aan de Joodse David Heijman uit Markelo. Maar daar had hij geen zin in. Hij reageerde bot: ‘Ik wil geen stront op mijn wagen’. Het kwam hem duur te staan. Nog diezelfde dag werd David door de Duitse bezetter opgepakt en weggevoerd.