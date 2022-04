Syriërs weigeren complete, gratis inventaris: ‘Ik snapte er niks van, moest echt huilen’

Brandweer op zoek naar bron van rook dat uit bedrijfs­pand in Hengelo komt

HENGELO - Brandweerkorpsen uit Hengelo en Borne zijn dinsdagavond naar de Hassinkweg in Hengelo gegaan, na een melding dat er rook uit een pand komt. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en is op zoek naar de bron van de rook. Onduidelijk is nog of en wat er in brand staat.

12 april