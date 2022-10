Taakstraf en geldboete voor Hengelose wegens diefstal paard Talento

Belgisch bedrijf wil 77 iPads van Hengelose handelaar: ‘Wel betaald, maar niets gekregen’

HENGELO/ALMELO - In april bestelde IT Rental Solutions uit Zaventem in België 210 iPads bij de website van het Hengelose bedrijf Koopjemobiel. Een half jaar later zijn 77 iPads nog niet geleverd. Het Belgische bedrijf stapte naar de rechter.

18 oktober